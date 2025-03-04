«Выкупим любые долги братьев-славян»: в Госдуме высказались о внешнем долге Украины

В администрации президента США Дональда Трампа работают творческие люди, ведь они смогли изобрести беспроигрышную схему с требованием получить от Украины редкоземельные металлы. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru. По его словам, украинский народ не простит властям тему внешнего долга страны.