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«Выкупим любые долги братьев-славян»: в Госдуме высказались о внешнем долге Украины

Депутат Наумов: украинцы не простят власти тему внешнего долга Украины
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В администрации президента США Дональда Трампа работают творческие люди, ведь они смогли изобрести беспроигрышную схему с требованием получить от Украины редкоземельные металлы. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru. По его словам, украинский народ не простит властям тему внешнего долга страны.
Он пояснил, что размер задолженности Киева перед иностранными государствами станет такой же фатальной темой для кандидатов в украинские президенты, как и вопрос мобилизации 18-летних юношей.
«Украинский народ этого не простит. В конечном итоге мы найдем системное решение, как выкупить у Запада любые долги наших братьев-славян. Денацификация всех наших западных территорий, вплоть до границ 1941 года, этого стоит», — отметил парламентарий.
Наумов подчеркнул, что сделка по редкоземельным металлам — это инструмент, с помощью которого США хотят выйти из опаснейшего международного кризиса.

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Даная Пригожина верит в возвращение мужа, пропавшего без вести на СВО
04 марта 2025, 11:54

Фото: iStock/razihusin

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже больше года ждет возвращения мужа с СВО. Евгений числится пропавшим без вести с декабря 2023 года.
«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел. Так многое хочется сказать», — написала Даная в соцсети.

Подписчики поддерживают девушку и призывают ее поменьше думать о плохом и все свое внимание посвятить сыну.

Ранее Даная рассказала, что ее супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок, и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Уже более года о мужчине нет никакой информации. Он числится пропавшим без вести.

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США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве
04 марта 2025, 11:46

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Военная поддержка Украине со стороны США прекращена во вторник, в 4:30 по московскому времени. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Поставки на Украину были прекращены около 3.30 утра (4.30 мск)», — сказано в материале.

В минувшую пятницу, 28 февраля, во время переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора. Глава киевского режима «нападал» на республиканцев в Овальном кабинете, в то время как те указали ему на неуважительное отношение к США. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, к чему в США призвали Зеленского.

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Стало известно, как повлиял скандал Трампа и Зеленского на перспективы мира на Украине
Эксперт Светов: скандал Трампа с Зеленским отсрочил перемирие на Украине
04 марта 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отсрочил возможное перемирие на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о том, что американский сенатор от Демпартии Джим Хаймс накануне встречи в Овальном кабинете посоветовал главе киевского режима «показать средний палец» Трампу.
«Президент Украины это и сделал. А теперь как отреагирует Трамп на эту ситуацию, нужно подождать и посмотреть. Вполне возможно, что Зеленский отступит и сделка по редкоземельным металлам не состоится, но это не имеет никакого значения. Главное, что перспективы мира на Украине, сейчас они отодвинуты», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь политолог Антон Орлов обратил внимание на другой аспект встречи Зеленского с Трампом. В разговоре с RT аналитик указал, что, несмотря на полную осведомленность американцев в функционировании экономики Украины и подробном списке потерь ВСУ, глава киевского режима все равно решил развязать спор, что делает его «чужим человеком» в мире политики.
«Зеленский как будто имеет отдаленное представление, как собирается информация для лидеров крупных государств... Но он решил сознательно в беседе проявить агрессию с подачей: «А вас у нас не было», — заявил Орлов.
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Маск призвал Зеленского уехать в нейтральную страну взамен на амнистию
04 марта 2025, 11:42

Владимир Зеленский

Американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского отказаться от власти, уехать из Украины в нейтральную страну, а взамен получить амнистию.
Так, Маск согласился с постом в соцсети Х, в котором говорилось о том, что Зеленский знает, что его власть закончится сразу, как завершится конфликт.

«Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго, вероятно, намекая на Зеленского.

Ранее Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго. Он подчеркнул, что такого человека долго слушать не будут. По словам американского лидера, Россия готова заключить мир, этого же хочет и украинский народ.

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Глава МИД Японии счел неприемлемым запрет на въезд в Россию
04 марта 2025, 11:31

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Глава японского МИДа Такэси Ивая, которому запретили въезд в Россию, считает неприемлемым такое решение Москвы. Вместе с тем министр считает поддержание коммуникаций с российской стороной важным моментом.
«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию. Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией. С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — сказал Ивая.
Он подчеркнул, что меры со стороны Японии в отношении России были приняты на фоне украинского конфликта.

Накануне в МИД РФ заявили, что въезд в страну запрещен девяти гражданам Японии в качестве ответа на японские санкции.

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