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В администрации президента США Дональда Трампа работают творческие люди, ведь они смогли изобрести беспроигрышную схему с требованием получить от Украины редкоземельные металлы. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru. По его словам, украинский народ не простит властям тему внешнего долга страны.
Он пояснил, что размер задолженности Киева перед иностранными государствами станет такой же фатальной темой для кандидатов в украинские президенты, как и вопрос мобилизации 18-летних юношей.
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«Украинский народ этого не простит. В конечном итоге мы найдем системное решение, как выкупить у Запада любые долги наших братьев-славян. Денацификация всех наших западных территорий, вплоть до границ 1941 года, этого стоит», — отметил парламентарий.Наумов подчеркнул, что сделка по редкоземельным металлам — это инструмент, с помощью которого США хотят выйти из опаснейшего международного кризиса.
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