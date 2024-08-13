MWM: Командование ВСУ оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолёт

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Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) допустило серьёзную оплошность. В результате российские военные смогли уничтожить самый мощный украинский истребитель — Су-27.
Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine, комментируя опубликованные 13 августа кадры, на которых видно, как на аэродроме в Миргороде российская ракета превращает в кучу металлолома один из немногих ещё остававшихся в строю истребителей Су-27 ВВС Украины. Обозреватели журнала полагают, что руководство ВСУ подвергнется критике за то, что оставло уязвимым свой самый ценный боевой самолёт.
Авторы публикации отмечают, что российский баллистический ракетный комплекс «Искандер-М» неизбежно успешно уничтожает украинские и западные военные объекты. На этот раз поражённой целью был лучший украинский военный самолёт, заключают американские журналисты.
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Александр Бойцов