Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями в логистике. Они вынуждены передвигаться пешком из-за потерь своей техники. Как сообщает РИА Новости, подразделение «Анвар» активно использует дроны для поражения украинских боевых машин, что приводит к значительным потерям вооружения у ВСУ.