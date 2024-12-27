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Иностранные военные специалисты, маскируясь под наемников, занимаются обслуживанием западной техники, которая используется для атак на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-политического эксперта Яна Гагина.
По его мнению, противник отправил в этот регион наиболее подготовленные военные формирования. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины в Курской области активно используют значительное количество высокоточной военной техники, полученной от НАТО.
Эксперт отметил, что участие иностранных специалистов в «курской авантюре» является очевидным. Он добавил, что Украине вряд ли доверили бы ключи шифрования или какие-либо технологии, так как это было бы крайне неразумно, чтобы доверять такие вещи наемникам или украинским военнослужащим.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
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«Там (в Курской области — ред.) и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО», — поделился Гагин.
Эксперт отметил, что участие иностранных специалистов в «курской авантюре» является очевидным. Он добавил, что Украине вряд ли доверили бы ключи шифрования или какие-либо технологии, так как это было бы крайне неразумно, чтобы доверять такие вещи наемникам или украинским военнослужащим.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
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Дарья Осипова