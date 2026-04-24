Танкисты «Юга» поймали ВСУ на грубой ошибке
Командир танка с позывным «Пуля» сообщил, что бойцы «Южной» группировки войск уничтожили технику и пехоту ВСУ на константиновском направлении после просчета противника. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, украинские подразделения пошли в атаку на нескольких бронемашинах. Экипаж уже покидал рубеж, но после получения координат быстро развернулся и вернулся. Танкисты подбили бронемашину, сожгли автомобиль и нанесли удар по личному составу. «Пуля» отметил, что точные сведения о цели экипаж получил от операторов БПЛА. Разведка с воздуха помогла вовремя заметить маневр противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
