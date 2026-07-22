Стало известно, кто стоит за массовыми протестами на Украине

22 июля 2026, 16:34

Политолог Вакаров: протесты на Украине организовал сам Зеленский

Фото: iStock/sandsun

Митинги на Украине организовал сам Владимир Зеленский. Такое мнение выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Напомним, в украинских городах проходили массовые протесты, участники которых требовали восстановить в должности уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. В итоге 21 июля Зеленский объявил, что место главкома ВСУ теперь займет Михаил Драпатый.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вакаров напомнил, что на фоне слухов об увольнении Сырского Зеленский встречался с кандидатами на эту должность и выкладывал соответствующие фотографии. В этой связи эксперт не исключил, что глава киевского режима лично дал команду организовать эти протесты.





«Таким образом, вся эта информационная картинка, видеокартинка и то, что называется нарративы Зеленского имели публичный характер. Якобы есть протесты, украинское общество было услышано, поэтому была проведена смена главного командующего вооруженными силами Украины», — отметил Вакаров.