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США лично несут ответственность за уничтожение украинцев, так как вина за это лежит на стороне Вашингтона. Так считает экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Это мы направили их (украинцев – ред.) на этот путь», — заявил Риттер в социальной сети X.
Так бывший морпех США раскритиковал заявление Эндрю Вайсмана, который работал у бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера главным обвинителем. Он говорил, что большие потери ВСУ связаны с сокращением помощи со стороны западных стран.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что простые украинцы желают мира, и это желание выросло в разы. Он также отметил ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу Украины. Прозоров подчеркнул приближающийся зимний период, неудачи на поле боя и тот факт, что к поддержке Киева охладели западные союзники.
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