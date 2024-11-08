Военкоры сообщили, чего ждут ВСУ у Курахово

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Боевики ВСУ ждут, когда произойдет схлопывание северного фланга за Кураховским водохранилищем в Донбассе, информирует Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ), сославшись на каналы коммуникации бригад Украины.
«Через каналы коммуникации ряда украинских бригад под Курахово стало известно, что в ближайшую неделю-две ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем», — сказано в публикации.
Отмечено, что украинские военнослужащие могут ожидать, когда произойдет прорыв на линии Берестки — Сонцовка.
По информации «ВХ», если российская армия сможет выровнять фронтовую линию на указанном участке, то положение боевиков ВСУ ухудшится.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб российский генерал.
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Никита Кротов