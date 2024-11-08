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Военкоры сообщили, чего ждут ВСУ у Курахово

«ВХ»: боевики ВСУ ждут схлопывания северного фланга у Курахово
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Боевики ВСУ ждут, когда произойдет схлопывание северного фланга за Кураховским водохранилищем в Донбассе, информирует Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ), сославшись на каналы коммуникации бригад Украины.
«Через каналы коммуникации ряда украинских бригад под Курахово стало известно, что в ближайшую неделю-две ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем», — сказано в публикации.

Отмечено, что украинские военнослужащие могут ожидать, когда произойдет прорыв на линии Берестки — Сонцовка.



По информации «ВХ», если российская армия сможет выровнять фронтовую линию на указанном участке, то положение боевиков ВСУ ухудшится.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб российский генерал.

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#конфликт
#новости
Российский генерал погиб в зоне СВО
ИА «Новороссия: российский генерал Павел Клименко погиб в зоне СВО
08 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/aapsky

Российский генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне спецоперации на Украине, проинформировало «ИА «Новороссия», ссылаясь на сообщество «Донбасс — сердце России».
Уточняется, что высший офицер был командиром 5-й отдельной мотострелковой бригады «Оплот», которая раньше была в составе Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) им. Александра Захарченко (первый глава республики).

Клименко является героем ДНР, имеет медаль «За отвагу», орден Александра Невского и два ордена Мужества. Указ президента России Владимира Путина, присваивающий Клименко звание генерал-майора, опубликовал Кремль. При каких обстоятельствах погиб Клименко, не сообщается.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Бойцы ВС РФ спасли бабушку с собакой в освобожденном селе Харьковской области
08 ноября 2024, 12:54

Фото: iStock/zabelin

Российские бойцы спасли бабушку с собакой в освобождённом селе Першотравневое в Харьковской области. Женщина долгое время пряталась от боевиков ВСУ. Подробности приводит Shot.
По данным издания, украинские боевики силой эвакуировали жителей села на украинскую территорию. ВСУ занимали дома мирных граждан и пытались удержать оборону села. Однако в результате тяжелых боев ВС РФ освободил Першотравневое.

Во время осмотра местности российские бойцы обнаружили в одном из домов 80-летнюю бабушку, которая не собиралась покидать свой дом по приказу ВСУ. Все время, пока шли бои, пожилая женщина пряталась вместе со своей собакой и смогла выжить в сложнейших условиях.

В настоящее время пожилая женщина находится в безопасности.

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«Нас кинули»: на Украине заговорили о желании мира у простых граждан
Экс-офицер СБУ Василий Прозоров: желание мира у простых украинцев выросло в разы
08 ноября 2024, 12:45

Фото: istockphoto/alzay

Простые украинцы желают мира, и это желание выросло в разы, рассказал в беседе с РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«Я подписан на очень много каналов. Там особенно очень интересно читать комментарии обычных, «пересичных» (рядовых), украинцев. В последние пару месяцев тематика, что пора заканчивать войну, давайте начинать переговоры – выросла в разы. Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)», — прокомментировал агентству собеседник.

Он также отметил ситуацию на фронте, которая складывается не в пользу Украины. Прозоров подчеркнул приближающийся зимний период, неудачи на поле боя и тот факт, что к поддержке Киева охладели западные союзники.

Ранее сообщалось, что военнопленные ВСУ второй раз за неделю встретились в Донбассе с родственниками.

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#украина
#россия
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Родные военнопленных ВСУ встретились с ними второй раз за неделю в ДНР
08 ноября 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Родственники украинских военнопленных встретились с ними второй раз за неделю в Донбассе, пишет РИА Новости, ссылаясь на волонтера Марину Афишину.
«За эту неделю нам удалось организовать две масштабные встречи военнопленных с их родственниками… которые являются очень важным символом семьи, люди могут увидеть друг друга, обняться, убедиться, что с ними все в порядке», — прокомментировала она журналистам.
Кроме того, Афишина поблагодарила омбудсмена Донецкой народной республики Дарью Морозову за помощь организовать встречу.

Прошлая встреча состоялась в минувший понедельник, 4 ноября. На ней было 15 родственников и десять военнопленных ВСУ.

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Стало известно, какие шаги предпримет Трамп для разрешения конфликта на Украине
Guardian: Трамп для решения конфликта будет давить на Киев, а не угрожать России
08 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/IherPhoto

Колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш заявил, что экс-президент Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет оказывать давление на Киев с целью попытки разрешить конфликт на Украине после своих выборов в США. Об этом пишет РИА Новости.
Автор статьи отметил, что, по его мнению, существует вероятность от 5% до 10%, что «человек-сюрприз», 47-й президент США, будет угрожать усилением поддержки Украины с целью подтолкнуть Россию к мирному соглашению.

Однако он также выразил мнение, что вероятность в 90-95% того, что этот президент сделает именно то, что неоднократно заявлял. Трамп попытается завершить войну, навязав Украине урегулирование. Как подчеркивает Эш, Украина, скорее всего, окажется «первой жертвой» Дональда Трампа в случае его возвращения к власти.

Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

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#выборы
#сша
#зеленский
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В Греции коммунисты заблокировали колонну с вооружением для ВСУ
08 ноября 2024, 11:27

Фото: iStock/IvanSpasic

Греческие коммунисты в Тирнавосе не дали проехать автоколонне из шести грузовиков с вооружением, предназначенным для ВСУ. Об этом сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).
«Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозили опасный груз в дневное время через густонаселенный город Тирнавос. Тогда члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ) перекрыли дорогу грузовикам даже в присутствии полиции, скандируя при этом различные лозунги: «Ни земли, ни воды убийцам народов», «Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции» и другие.

Тогда колонна с вооружением вынуждена была развернуться. Местные жители выходили на улицы и аплодировали членам КПГ и КМГ.
Ранее жители Тирнавоса неоднократно заявляли, что не допустят транспортировку вооружения через свой город, а также дальнейшего вовлечения Греции в конфликт.

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#ракеты
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На Западе раскрыли истинный смысл слов Трампа о завершении конфликта на Украине
Меркурис: слова Трампа о конце украинского конфликта не означали завершение боев
08 ноября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Говоря о прекращении конфликта на Украине за сутки, новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп имел в виду, что Вашингтон прекратит помогать Киеву, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он изложил на YouTube.
«Когда он говорил об окончании конфликта за 24 часа, я думаю, он имел в виду не то, что сами боевые действия полностью остановятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом», — предполагает Меркурис.
Эксперт также считает, что Трамп сейчас вряд ли имеет точные способы урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.

Ранее сообщалось, чего хочет добиться офис украинского президента, и как это связано с Трампом.

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Бойца СВО вернули в домой в Екатеринбург после известия о смерти жены
08 ноября 2024, 10:51

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойца спецоперации с позывным «Граф» вернули домой в Екатеринбург с передовой после известия о смерти жены. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, супруга военного умерла. Теперь мужчина должен решить жилищный вопрос и воспитывать сына.

«В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб в результате удара вражеского беспилотника. Перед смертью он отдал своему другу письмо, которое тот передал родителям погибшего бойца.

сети фонда «Защитники Отечества». Солдат пишет, что он сделал свой выбор — быть воином, и ни о чём не жалеет. Если мама и папа сейчас читают эти строки, значит он сейчас уже не с ними, а с Богом, смотрит на них сверху и радуется.

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Появилась новая информация о ночной атаке БПЛА в Саратове
И.о. мэра Сурков: при атаке дрона в Саратове выбило 13 стекол в подъездах дома
08 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/sommersby

В результате атаки беспилотника в Саратове выбито 13 стекол в подъездах жилого дома на Санаторном проезде. Об этом сообщил и.о. мэра города Павел Сурков в своем Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, за ночь российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила и перехватила 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами страны, из которых шесть были сбиты в Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что один из БПЛА был ликвидирован над Саратовом, а часть обломков упала в промзоне Заводского района. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

«В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — написал Сурков.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
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