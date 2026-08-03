Стало известно, на чем жена Дудя* зарабатывает в Испании

03 августа 2026, 09:02

SHOT: жена Дудя* заработала минимум 9 млн рублей в Барселоне с начала СВО

Юрий Дудь* (Фото: Инстаграм**/yurydud)

Жена журналиста Юрия Дудя* Ольга с начала СВО заработала не менее девяти миллионов рублей в Барселоне. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.