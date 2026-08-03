Стало известно, на чем жена Дудя* зарабатывает в Испании
Жена журналиста Юрия Дудя* Ольга с начала СВО заработала не менее девяти миллионов рублей в Барселоне. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После переезда в Испанию в 2022 году она стала совладелицей и административным директором языковой школы Freeda Language Space, которая специализировалась на поддержке релокантов из России.
Компания обещала им обучение иностранным языкам для жизни в Европе, помощь с визой и «успешную карьеру даже в эмиграции». Курсы продавали за 4000 евро (около 370 тысяч рублей), для клиентов также действовал промокод DUD со скидкой 10%. Реклама образовательного центра часто появлялась в видео Дудя*.
В том же году журналист переоформил на жену дом площадью 250 квадратных метров в Новой Москве, стоимость которого оценивают в 75 млн рублей. Кроме того, Ольга стала победительницей конкурса от компании Panini, разыгрывавшей мячи испанской футбольной Ла Лиги.
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**Запрещен в РФ