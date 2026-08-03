Звезда «Сватов» Николай Добрынин раскрыл, как поддерживает форму в 63 года

03 августа 2026, 03:31

Актёр Николай Добрынин раскрыл, какой спорт помогает ему поддерживать форму в 63 года

Николай Добрынин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России Николай Добрынин, известный по роли в сериале «Сваты», рассказал, как поддерживает физическую форму в 63 года. Его слова приводит РИА Новости.





Актёр уточнил, что не ходит в тренажёрный зал, поскольку тренируется самостоятельно. В его арсенале — гантели, эспандеры и другие всевозможные «резинки» и приспособления для домашних занятий. Кроме того, Добрынин обожает плавать в бассейне и получает от этого огромное удовольствие. Однако звезда признался, что совершенно не умеет отдыхать.





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«Есть слово «бездарность», оно воспринимается как оскорбление, но если его расшифровать, то это просто человек без дара Божьего. Вот у меня нет этого дара на отдых», — пояснил Добрынин.