Звезда «Сватов» Николай Добрынин раскрыл, как поддерживает форму в 63 года
Актёр Николай Добрынин раскрыл, какой спорт помогает ему поддерживать форму в 63 года
Заслуженный артист России Николай Добрынин, известный по роли в сериале «Сваты», рассказал, как поддерживает физическую форму в 63 года. Его слова приводит РИА Новости.
Актёр уточнил, что не ходит в тренажёрный зал, поскольку тренируется самостоятельно. В его арсенале — гантели, эспандеры и другие всевозможные «резинки» и приспособления для домашних занятий. Кроме того, Добрынин обожает плавать в бассейне и получает от этого огромное удовольствие. Однако звезда признался, что совершенно не умеет отдыхать.
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«Есть слово «бездарность», оно воспринимается как оскорбление, но если его расшифровать, то это просто человек без дара Божьего. Вот у меня нет этого дара на отдых», — пояснил Добрынин.У актера просто не получается сидеть без дела. Правда, он из-за этого не страдает — работа приносит ему радость. Добрынин с благодарностью относится к своей профессии, которая позволяет ему каждый раз открывать новые города и выходить на разные сцены.
Ранее «Радио 1» передавало, что народный артист России Николай Бурляев резко высказался о планах режиссёра Сарика Андреасяна снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Он назвал подобные проекты бездуховными и заявил, что классические произведения не стоит переосмысливать без необходимости.