Стало известно, на что чаще всего жалуются украинцы

17 ноября 2025, 07:21

Украинцы жалуются на массовый рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства

Фото: iStock/Drazen Zigic

На Украине наблюдается резкий рост цен на жилье, коммунальные услуги, продукты питания и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.