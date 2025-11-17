Стало известно, на что чаще всего жалуются украинцы
На Украине наблюдается резкий рост цен на жилье, коммунальные услуги, продукты питания и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.
Один из местных жителей Николаева отметил, что расходы на ЖКХ зависят от числа человек в семье и наличия счетчиков. С нового года тарифы на коммунальные услуги могут значительно вырасти.
По словам мужчины из Кривого Рога, хлеб подорожал на 3-5 гривен, молочные продукты — на 5-20 гривен, а мясо — на 100-150 гривен. Лекарства также не остались в стороне: их стоимость увеличилась на 50-300 гривен.
Программа «Доступные лекарства», внедренная украинскими властями, лишь частично помогает диабетикам и не охватывает массовые препараты. Жители Кривого Рога тратят около половины своей зарплаты только на оплату ЖКХ. Ситуация вызывает серьезные опасения среди населения, которое ожидает поддержки от властей.
