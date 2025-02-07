Трамп оценил возможность встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал возможной встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом республиканец заявил журналистам, обсуждая конфликт на Украине с японским премьером Сигэру Исибой в Вашингтоне. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с президентом России.