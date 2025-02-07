Трамп оценил возможность встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп назвал возможной встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом республиканец заявил журналистам, обсуждая конфликт на Украине с японским премьером Сигэру Исибой в Вашингтоне. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с президентом России.
«Возможно, это возможно», — сказал Трамп на вопрос о возможной встрече с Путиным.Кроме того, заокеанский лидер снова обратил внимание на то, что если бы его выбрали президентом в 2016 году, украинский кризис не случился бы.
«Очень жаль, что это произошло», — заключил Трамп, говоря об украинском конфликте.
Перед этим стали известны новые подробности силовой мобилизации на Украине.
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