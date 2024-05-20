Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангару с установками HIMARS

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Российские военные нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в Очакове Николаевской области, где ВСУ могли скрывать установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Предположительно, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань». По словам подпольщика, в ночь на 20 мая в ангары было два прилета. Сообщается, что солдаты ВСУ часто прятали там HIMARS, с которой запускались дальнобойные ракеты ATACMS американского производства.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города.
Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города.
Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова