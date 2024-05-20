Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангару с установками HIMARS

С начала 2024 года армия России заняла больше территорий в ходе штурмовых действий, чем ВСУ смогли вернуть во время своего провального летнего контрнаступления в 2023 году. Об этом заявил аналитик финской группы Black Bird, которая анализирует спутниковые снимки и боевые кадры с поля боя Паси Паройнен, его слова передаёт The New York Times.