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Стало известно, на что рассчитывает Трамп в переговорах с Россией

Политолог Демчук: Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира в конфликте на Украине, так как одна из его максимальных задач — это цель стать миротворцем. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его словам, для американского лидера очень важно понять позицию и интересы России, так как он понимает у Москвы более сильные переговорные позиции.
«Полдела Трамп уже сделал. Он, что называется, «нагнул» Украину, и для репутации президента США будет очень болезненно, если России отвергнет его предложения. Порушится весь его имидж миротворца. Понятно, что в этой ситуации Нобелевская премия мира Трампу, как тому же Картеру, который, в свое время, помирил Израиль и Египет, не светит», — поделился аналитик для Общественной Службы Новостей.
В свою очередь замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал так называемое «бесшумное» ужесточение антироссийских санкций со стороны США. В беседе с RT эксперт пояснил, что это попытка усилить давление на Москву, но без активных мер, чтобы не сорвать переговоры.
«Попытка усилить давление на Москву, но без бряцания оружием, потому что параллельно ведутся переговоры и, наверное, это могло бы ухудшить процесс. Но то, что администрация Трампа будет использовать эти возможности для торга с Россией, было понятно с самого начала», — отметил он.
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«Пошутил немного»: Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки
Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были шуточным сарказмом
15 марта 2025, 00:00

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп признал, что его прошлые заявления о завершении конфликта на Украине за 24 часа носили саркастический характер. Об этом он заявил в интервью журналистке Шэрил Эткинсон.
Трамп пояснил, что его слова о быстром урегулировании были «шуткой», хотя и отражали желание найти решение.

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — пояснил лидер США.
Он отметил прогресс в переговорах о прекращении огня, но предупредил, что отказ России от диалога станет «плохой новостью для всего мира». По мнению президента, текущие усилия по деэскалации важны, однако их успех во многом зависит от позиции Москвы.

Ранее сообщалось, что стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это.

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«Декабрь 2024 года»: в ВСУ назвали дату начала конца Курской авантюры
Pravda.Ru: в ВСУ назвали декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры
14 марта 2025, 23:52

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Один из боевиков ВСУ назвал декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры, так как именно тогда первый российский БПЛА уничтожил украинскую технику на единственном пути снабжения. Об этом сообщает Pravda.Ru. По его словам, к концу зимы «стало совсем плохо», российская армия освободила Свердликово и взяла под полный огневой контроль логистику ВСУ.
«Стаи российских дронов брали под прицел все, что двигалось по этой трассе, что очень затрудняло украинское снабжение. Не надо и говорить, что эвакуация раненых бандеровцев стала просто невозможной, а солдаты ВСУ на долгие недели застревали на своих позициях, не имея возможностей для выхода и ротации», — пишет издание.
Тем временем главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что сейчас происходит с военной техникой ВСУ, которую те бросают на поле боя. В беседе с RT эксперт назвал ее законными военными трофеями, которые представляют большой интерес для изучения сильных и слабых сторон и повышения эффективности борьбы с ними. По его словам, после эвакуации с фронта технику исследуют специалисты российского ОПК.
«Дальше это становится предметом анализа и в последующем улучшения наших систем поражения. Также наши профильные предприятия и институты, которые занимаются разработкой такой же техники, могут изучать ее на предмет возможного внедрения или анализа тех или иных технических решений», — пояснил Коротченко.
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#вс рф
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«Вернется в состав РФ»: аналитик сделал неожиданное заявление о Киеве
Аналитик Матвийчук: Киев может вернуться в состав России
14 марта 2025, 23:49

Фото: iStock/Vadven

Из-за того, что на Украине подавлено протестное движение и страна увязла в болоте неонацизма, Киев может вернуться в состав России. Об этом заявил военный аналитик Анатолий МАтвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, возвращение Киева под российский контроль сейчас зависит не от РФ, а от внутриполитической ситуации на Украине.
«Мы видим, что протестного движения не наблюдается, страна погрязла в болоте неонацизма. Я не исключаю, что Киев все-таки вернется в состав России. Это наша территория, без нас ее делить никто не имеет права», — подчеркнул он.
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«Выпускать нельзя»: аналитик объяснил, как следует поступить с ВСУ в Курской области перед перемирием
Аналитик Коротченко: нельзя выпускать ВСУ из Курской области перед перемирием
14 марта 2025, 23:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В связи с возможным 30-дневным перемирием следует решить вопрос с остающимися в Курской области подразделениями ВСУ, которые ни в коем случае не следует выпускать. Об том заявил военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, само перемирие в целом, как верно отметил президент России Владимир Путин, имеет множество нюансов, без разрешения которых прекращение огня не имеет смысла.
«Выпускать их нельзя. Либо надо принимать отдельные решения, что Россия даже в условиях перемирия продолжит свои военные действия на территории Курской области до полного уничтожения либо пленения украинской группировки. Словом, есть масса нюансов. Нас опять хотят обмануть, но мы должны это понимать и не дать Западу сделать это», — пояснил Коротченко в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ перебрасывает силы из Курской области к линии боевого соприкосновения в Донбассе. Как сообщают argumenti.ru, Кимаковский указал на штурмовые группы и подразделения БПЛА — именно они в первую очередь меняют место дислокации.
«В основном штурмовые группы и подразделения БПЛА, которые удалось вывести с курского направления, перебрасывают на южнодонецкое направление, под Красноармейск, Часов Яр, в район Константиновки и Красного Лимана», — приводит издание слова советника со ссылкой на ТАСС.
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Стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это
Рубио: Европа выступила за новые санкции против России, но США против
14 марта 2025, 23:12

Фото: iStock/sb2010

Европейские страны планируют ввести новые санкции против России, однако США выступают против ужесточения ограничений на текущем этапе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.
На встрече глав дипведомств стран «Большой семерки» (G7) в Канаде обсуждались возможные рестрикции в адрес Москвы. Европейские участники подтвердили намерение расширить действующие меры, что отразилось в итоговом коммюнике группы с угрозами новых шагов в случае отказа России от прекращения огня. Также упоминалось намерение усилить поддержку ​Украине.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не может влиять на решения европейских партнёров.

«Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — пояснил он.
Уточняется, что США сохраняют возможность ужесточения давления, на РФ однако делают ставку на мирные переговоры между Москвой и Киевом. По мнению Вашингтона, новые ограничения могут осложнить диалог.

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