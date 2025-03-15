Стало известно, на что рассчитывает Трамп в переговорах с Россией

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп рассчитывает побыстрее добиться мира в конфликте на Украине, так как одна из его максимальных задач — это цель стать миротворцем. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его словам, для американского лидера очень важно понять позицию и интересы России, так как он понимает у Москвы более сильные переговорные позиции.
«Полдела Трамп уже сделал. Он, что называется, «нагнул» Украину, и для репутации президента США будет очень болезненно, если России отвергнет его предложения. Порушится весь его имидж миротворца. Понятно, что в этой ситуации Нобелевская премия мира Трампу, как тому же Картеру, который, в свое время, помирил Израиль и Египет, не светит», — поделился аналитик для Общественной Службы Новостей.В свою очередь замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал так называемое «бесшумное» ужесточение антироссийских санкций со стороны США. В беседе с RT эксперт пояснил, что это попытка усилить давление на Москву, но без активных мер, чтобы не сорвать переговоры.
«Попытка усилить давление на Москву, но без бряцания оружием, потому что параллельно ведутся переговоры и, наверное, это могло бы ухудшить процесс. Но то, что администрация Трампа будет использовать эти возможности для торга с Россией, было понятно с самого начала», — отметил он.Читайте также:
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