Стало известно, на что способна ПВО России

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Средства ПВО РФ могут сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что основной проблемой является российская ПВО. Из-за неё украинским военным самолетам опасно летать на большой высоте. Из данных статьи следует, что когда украинские военные получат ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 для самолетов F-16, они не смогут их использовать эффективно. Запущенные с маленькой высоты они теряют дальность действия.
Ранее сообщалось, что истребители F-16 Украина получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 истребителей. В числе главных поставщиков выступят Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Украина требует от Соединенных Штатов и других государств активизировать программу подготовки летчиков Вооруженных сил Украины к боевому применению F-16.
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Дарья Осипова