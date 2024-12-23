Стало известно, на какой шаг должна пойти Украина ради мира

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, добившись успехов в районах Купянска и Торецка, где готовятся к штурму шахты. В Херсонской и Запорожской областях идут артиллерийские перестрелки, российская авиация наносит удары по украинским позициям и командным пунктам. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».