Стало известно, на какой шаг должна пойти Украина ради мира

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ВСУ должны капитулировать ради достижения мира на Украине. Так считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся», — написал Малинен в социальной сети X.
Он считает, что руководство Украины обязано согласиться на признание утраты своих территорий, а также выслать из страны иностранных военных. Кроме того, он считает, что Украина должна уменьшить размер остатков ВСУ и стать нейтральным государством.
Ранее Малинен обвинил Владимира Зеленского в безумии, комментируя его пост о принуждении США и странами Европы России к миру.
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