20 августа 2025, 18:55

Политолог Фельдман: ЕС не направит военных в Киев до окончания боевых действий

Фото: iStock/makaule

ЕС не отправит своих военный контингент на Украину, пока не завершатся боевые действия. Так считает профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.





Ранее argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg сообщили, что около десяти стран ЕС готовы отправить своих военнослужащих на территорию Украины в рамках возможного предоставления гарантий безопасности Киеву. При этом не уточняется, какие именно государства выразили подобную готовность.





«Это замкнутый круг. Москва проводит специальную военную операцию, чтобы не допустить милитаризации и оккупации соседнего государства Североатлантическим альянсом. Наивно думать, что Россия согласится на мир, предполагающий создание прямой угрозы для её национальной безопасности», — подчеркнул Фельдман в беседе с RT.