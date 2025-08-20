Стало известно, направит ли ЕС своих военных на Украину
Политолог Фельдман: ЕС не направит военных в Киев до окончания боевых действий
ЕС не отправит своих военный контингент на Украину, пока не завершатся боевые действия. Так считает профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.
Ранее argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg сообщили, что около десяти стран ЕС готовы отправить своих военнослужащих на территорию Украины в рамках возможного предоставления гарантий безопасности Киеву. При этом не уточняется, какие именно государства выразили подобную готовность.
«Это замкнутый круг. Москва проводит специальную военную операцию, чтобы не допустить милитаризации и оккупации соседнего государства Североатлантическим альянсом. Наивно думать, что Россия согласится на мир, предполагающий создание прямой угрозы для её национальной безопасности», — подчеркнул Фельдман в беседе с RT.
Он добавил, что «коалиции желающих» придётся подумать над предоставлением других гарантий безопасности для Киева.
При этом накануне газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что Великобритания не собирается отправлять своих солдат на линию боевого соприкосновения. Британские войска могут принять участие в воздушной и морской обороне Украины.