Стало известно об активности авиации ВСУ в Харьковской области

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что авиация Вооруженных сил Украины проявляет активность в Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что местные жители за последние несколько суток наблюдали в небе самолеты, пролетающие на относительном удалении от российской границы.
Подполковник предположил, что это может говорить о «прощупывании» фронта на наличие ПВО РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС. Вся вражеская авиация пытается не входить в зону поражения наших ПВО», — рассказа Марочко.
Подполковник предположил, что это может говорить о «прощупывании» фронта на наличие ПВО РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова