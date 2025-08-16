Стало известно о будущих гарантиях безопасности для Украины

16 августа 2025, 22:02

NBC: Гарантии безопасности для Украины исключают членство республики в НАТО

Фото: istockphoto/Michele Ursi

NBC News со ссылкой на источник пишет, что в проект мирового соглашения по гарантиям безопасности для Украины не будет включён пункт о вступлении в НАТО.