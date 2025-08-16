Стало известно о будущих гарантиях безопасности для Украины
NBC News со ссылкой на источник пишет, что в проект мирового соглашения по гарантиям безопасности для Украины не будет включён пункт о вступлении в НАТО.
Отмечается, что такая позиция расходится с заявлениями европейских лидеров, которые настаивают на предоставлении Украине права стремиться к членству в альянсе.
СМИ также сообщают, что переговоры по гарантиям начались на прошлой неделе; в них, по данным источника, участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава украинского офиса Андрей Ермак.
Ранее Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины не будут оформлены в формате НАТО. 16 августа после саммита на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.
