В ФРГ назвали решающую сторону в украинском конфликте
Мерц назвал США решающей стороной в украинском конфликте
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF заявил, что на данный момент в урегулировании конфликта на Украине решающую роль играют США, и Европе не стоит переоценивать своё значение.
Мерц также выразил мнение, что только президент США Дональд Трамп обладает достаточным рычагом, чтобы через санкционное давление призвать Россию к заключению мирного соглашения.
«Сейчас начнется сложный период, но переговоры начались. И они продолжатся уже в понедельник. Конечно, Европа будет играть в этом определенную роль, но при этом мы не должны переоценивать себя. Наша сплоченность важна, но решающую роль в этом конфликте пока играют США», — сказал Мерц.Ранее он пообещал, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы и отметил вклад Трампа в попытки разрешить украинский кризис.