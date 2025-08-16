В ФРГ назвали решающую сторону в украинском конфликте

16 августа 2025, 21:35

Мерц назвал США решающей стороной в украинском конфликте

Фото: istockphoto/Nastco

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF заявил, что на данный момент в урегулировании конфликта на Украине решающую роль играют США, и Европе не стоит переоценивать своё значение.





Мерц также выразил мнение, что только президент США Дональд Трамп обладает достаточным рычагом, чтобы через санкционное давление призвать Россию к заключению мирного соглашения.



