Владимир Зеленский
Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал заявление Владимира Зеленского о сохранении своего поста до вступления Украины в НАТО и ЕС. По его словам, это создает странную коллизию, так как фактически означает, что Зеленский не уйдет никогда.
Он подчеркнул, что раньше глава киевского режима использовал отговорку о военном положении на Украине, а сейчас стал требовать пустить страну в ЕС.
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«До этого отговоркой была война, а теперь вступление в Евросоюз. И это означает, что демократия на Украине абсолютно обесценивается. <…> Неадекватное заявление политика, потерявшего перспективы и полностью деморализованного. Это, по сути, паника и шок, которые охватили украинские элиты после того, как они поняли, что не нужны своему хозяину, то есть Вашингтону», — пояснил Шаповалов в беседе с RT.Параллельно первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявления Зеленского о дипломатическом решении конфликта расходятся с его требованиями по урегулированию. В беседе с «Известиями» парламентарий отметил, что глава киевского режима перестал говорить об урегулировании конфликта силовым путем, но продолжает этот конфликт развивать.
«Сегодня ситуация изменилась. И если бы он продолжал говорить так, то он бы мгновенно стал бы изгоем на политическом поле. Сегодня он говорит одно, а делает по-другому. Его заявления о мирных переговорах несоизмеримы с условиями проведения этих переговоров», — подчеркнул Чепа.Читайте также:
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