В Генштабе сообщили процент освобожденной территории Курской области

Российские военные продолжают наступление в Курской области, освободив уже более 800 кв. км территории, ранее занятой ВСУ. Это составляет около 64% от площади, контролируемой противником в начале конфликта. Начальник Главного оперативного управления Генштаба и первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской озвучил данную информацию.