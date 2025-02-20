В Генштабе сообщили процент освобожденной территории Курской области

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Российские военные продолжают наступление в Курской области, освободив уже более 800 кв. км территории, ранее занятой ВСУ. Это составляет около 64% от площади, контролируемой противником в начале конфликта. Начальник Главного оперативного управления Генштаба и первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской озвучил данную информацию.
Он заявил в интервью «Красной звезде», что инициатива полностью перешла к российским войскам, а противник терпит значительные потери, несмотря на попытки подтянуть резервы.
По данным Минобороны, наиболее боеспособные украинские формирования понесли серьезные потери. За последние шесть с половиной месяцев ВСУ лишились более 62 тысяч человек личного состава элитных частей, а также порядка 5,6 тысяч единиц вооружения и военной техники.
Эти цифры превышают потери, понесенные украинской армией в ходе их наступления на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.
На фоне отступления ВСУ западные аналитики заговорили о стратегической ошибке киевского режима. По словам Рудского, ожидаемого результата у Украины не получилось, а ситуация на фронте говорит о провале их планов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году бойцов ВСУ.
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По данным Минобороны, наиболее боеспособные украинские формирования понесли серьезные потери. За последние шесть с половиной месяцев ВСУ лишились более 62 тысяч человек личного состава элитных частей, а также порядка 5,6 тысяч единиц вооружения и военной техники.
Эти цифры превышают потери, понесенные украинской армией в ходе их наступления на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.
На фоне отступления ВСУ западные аналитики заговорили о стратегической ошибке киевского режима. По словам Рудского, ожидаемого результата у Украины не получилось, а ситуация на фронте говорит о провале их планов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году бойцов ВСУ.
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Мария Моисеева