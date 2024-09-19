Стало известно, о чем Украина упрашивает Румынию

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Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига просит Румынию сбивать российские БПЛА в небе над Украиной. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что речь идет о тех дронах, которые будут замечены у румынской границы.
«После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — указано в статье.По данным издания, после этой просьбы между политиками и военными Румынии разгорелись споры о том, нужно ли вносить для этого изменения в законодательство.
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