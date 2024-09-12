В Харькове прогремела серия взрывов

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Серия взрывов прозвучала в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов. По его данным, все случилось в частном секторе.
«На места взрывов направляются все соответствующие службы», — говорится в публикации.
Информации о пострадавших нет, уточнил мэр. Перед этим сообщалось, что в Харькове ударили по месту дислокации боевиков ВСУ. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркивал, что бомбардировка продолжается.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда к Москве обратились за помощью главы тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Высшее руководство РФ решило оказать помощь.
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Никита Кротов