Стало известно о крупном пожаре на украинском объекте после массированной атаки ВС РФ
На промзоне украинского Днепропетровска после атаки российских дронов вспыхнул мощный пожар, на территории прогремели взрывы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
В материале подчеркивается, что в ночь на 25 апреля воздушную тревогу объявили по всей Украине, поскольку российские беспилотники «Герань» нанесли массированный удар. В районе Днепропетровска раздалось свыше 20 гулких хлопков. По предварительной информации, под ударом оказалась местная нефтебаза — зарево от начавшегося пожара видно за несколько километров, и очевидцы уже выкладывают подтверждающие ролики в соцсетях.
Ранее «Радио 1» передавало, что над Калужской областью силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что обломки одного сбитого БПЛА повредили крыши трёх многоквартирных домов в Калуге.