Дрон ВСУ врезался в жилую высотку в российском городе, эвакуировали уже 50 человек

Губернатор Паслер: БПЛА ВСУ врезался в жилой дом в Екатеринбурге, людей эвакуировали

Екатеринбург подвергся атаке беспилотников. Повреждён жилой дом, из здания эвакуировали 50 человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.





Информация об инциденте появилась 25 апреля в 05:43 (мск). Губернатор написал, что по городу только что нанесли удар с помощью БПЛА. Целью атаки стала высотка в центре Екатеринбурга. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуация уже затронула 50 жителей, сведения о разрушениях и возможных пострадавших уточняются.





«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг)», — пояснил Паслер.