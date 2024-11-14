На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов

Фото: iStock/reflection_art
В областной военной администрации, созданной украинскими властями, сообщили о введении обязательной эвакуации семей с детьми в 16 населенных пунктах, находящихся под контролем Киева, в Волновахском районе ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным украинских властей, эвакуация была объявлена для населенных пунктов: Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Большая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково.
Украинские власти постоянно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в различных регионах. Например, из города Авдеевка в ДНР проводился вывоз детей и пожилых людей, однако некоторые жители решительно отказались покидать свои дома. Также в Харьковской области эвакуация осуществляется в экстренном порядке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
Украинские власти постоянно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в различных регионах. Например, из города Авдеевка в ДНР проводился вывоз детей и пожилых людей, однако некоторые жители решительно отказались покидать свои дома. Также в Харьковской области эвакуация осуществляется в экстренном порядке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
Дарья Осипова