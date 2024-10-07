Стало известно о мятежах в ВСУ после взятия Угледара

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В бригадах ВСУ начали устраивать мятежи после освобождения Угледара. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, одна из них взбунтовалась недалеко от Николаева.
«Сегодня поступило сообщение, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев», — пояснил он.Меркурис добавил, что информация о падающем боевом духе среди украинских солдат касается не только взятия Угледара, но и общего положения армии: бойцы жалуются на отсутствие подготовки и какого-либо оборудования.
«Мы получаем все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре, и оказывается, что многие украинские войска, отправленные туда для пополнения 72-й бригады, защищавшей Угледар, просто отказались ехать», — заключил эксперт.Читайте также:
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