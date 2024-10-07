В Минобороны доложили обстановку в Курской области

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Бойцы «Севера» отразили за сутки две контратаки и еще несколько попыток со стороны ВСУ ударить в приграничье Курской области. Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 7 октября.
«Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное», — пояснили в ведомстве.Боевики ВСУ потеряли примерно 30 единиц живой силы, а также бронетехнику и машину. Кроме того, противник поражен в Плехово, Любимовке, Новом Пути и других населенных пунктах, резюмировали в Минобороны.
Ранее была названа приоритетная цель для западных Storm Shadow.
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