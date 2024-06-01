Стало известно о начале нового контрнаступления ВСУ

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Украинские войска приступили к новой контрнаступательной операции. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.
По его словам, сейчас идёт первый этап наступления, в ходе которого ВСУ пытаются подавить управление группировкой российских войск «Север».
Коц подчеркнул, что Украина получила от США разрешение обстреливать приграничные территории западным оружием, что и начала сразу же реализовывать.
Военкор отметил, что ВСУ уже два раза производили атаки на Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причём каждый раз удары наносились в две волны: сначала осколочно-фугасными снарядами, а затем – кассетными.
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Коц подчеркнул, что Украина получила от США разрешение обстреливать приграничные территории западным оружием, что и начала сразу же реализовывать.
Военкор отметил, что ВСУ уже два раза производили атаки на Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причём каждый раз удары наносились в две волны: сначала осколочно-фугасными снарядами, а затем – кассетными.
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Анастасия Чинкова