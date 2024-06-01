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Стало известно о начале нового контрнаступления ВСУ

Военкор Коц: ВСУ начали первый этап контрнаступления
01 июня 2024, 21:52
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска приступили к новой контрнаступательной операции. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.
По его словам, сейчас идёт первый этап наступления, в ходе которого ВСУ пытаются подавить управление группировкой российских войск «Север».

Коц подчеркнул, что Украина получила от США разрешение обстреливать приграничные территории западным оружием, что и начала сразу же реализовывать.



Военкор отметил, что ВСУ уже два раза производили атаки на Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причём каждый раз удары наносились в две волны: сначала осколочно-фугасными снарядами, а затем – кассетными.

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#всу
#контрнаступление
#сво
#обстрел
Система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области
01 июня 2024, 22:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ предприняли попытку совершения атаки на территорию России с помощью беспилотника самолётного типа, который был успешно уничтожен системой ПВО над Курской областью. Дрон сбили в районе 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённый пункт Еленовка в ДНР с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела повреждения получили частный жилой дом и крытый рынок, расположенный рядом с ним. Также осколками упавшего снаряда были повреждены несколько автомобилей, разбиты окна построек.

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Мать с дочерью погибли при обстреле ВСУ Новогоровки
Балицкий: женщина с дочерью погибли при украинском обстреле Новогоровки
01 июня 2024, 22:05

Фото: iStock/maxim4e4ek

Женщина и её 13-летняя дочь погибли во время обстрела ВСУ села Новогоровка в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, украинские войска обстреляли частный жилой сектор села Новогоровка.

В результате обстрела, на месте удара снаряда скончалась 36-летняя женщина. Её 13-летняя дочь, также получившая ранения, была экстренно госпитализирована. Однако врачам не удалось спасти девочку – она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что родственникам окажут всю необходимую помощь.

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ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из РСЗО
01 июня 2024, 21:43

Фото: iStock/Dragunov1981

ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня Еленовку в ДНР. Последствия удара зафиксировали представители Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.
В результате украинского обстрела были повреждены частный дом и расположенный рядом с ним крытый рынок.

Отмечается, что украинские войска намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру населённого пункта, поскольку ни в нём, ни рядом с ним нет вооружения и военной техники.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками СК РФ был обнаружен фрагмент снаряда от РСЗО, предположительно, натовского образца. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для точного выяснения типа снаряда.

Очевидец прилёта рассказал, что ВСУ ударили по месту, где всегда людно. К счастью, в момент обстрела на улице не было людей, поэтому удалось избежать жертв.

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#всу
#обстрел
#днр
#дом
#рынок
#ск рф
#рсзо
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ПВО сбила два дрона и противокорабельную ракету ВСУ над Белгородской областью
01 июня 2024, 20:29

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска предприняли попытку обстрела территории России. В период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области были сбиты два беспилотника и одна противокорабельная ракета «Нептун».

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале информацию об обстрелах ВСУ, осуществлённых 31 мая. Тогда украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области более 120 раз.

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#беспилотник
#всу
#белгородская область
#пво
#минобороны рф
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Взрыв прогремел в Кировоградской области Украины
«Общественное»: взрыв прогремел в Кропивницком Кировоградской области Украины
01 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/aapsky

В Кировоградской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что взрыв раздался в населённом пункте Кропивницкое.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что российские войска нанесли удар с помощью ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» по базе ВСУ в Славянске.

До этого Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ВС РФ произвели несколько массированных ударов по энергетическим объектам на территории Украины. Один из снарядов повредил крупнейшее в Европе газохранилище во Львовской области.

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#украина
#взрыв
#обстрел
#вс рф
#всу
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Минобороны: ВС РФ сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
01 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территорию страны с использованием ракет и дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО зафиксировала и уничтожила три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. Один дрон был перехвачен в Брянской области.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки территории РФ с применением тактических ракет «Точка-У». Снаряды были сбиты. Жертв в результате происшествий нет.

Прежде сообщалось, что ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Полковник Селезнев: ВСУ очень тяжело на восточном фланге СВО
01 июня 2024, 19:04

Фото: iStock/Leestat

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге спецоперации из-за преимущества российских солдат. Об этом сообщает телеканал НТА.
Согласно мнению полковника, на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях армия ВС РФ использует многочисленные ресурсы, а также имеет серьезное преимущество в артиллерийском вооружении и в авиатехнике. Селезнев заключил, что по этой причине российские военнослужащие ежедневно продвигаются вперед.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с The Guardian признал, что если в США сменится власть, то ​Киев останется без ​финансовой поддержки и не сможет продолжать воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
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Власти Украины сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара
Фёдоров: ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного обстрела
01 июня 2024, 18:50

Фото: iStock/EuToch

ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном Киеву Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного обстрела ВС РФ. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.
Он подчеркнул, что в настоящее время станция не может вырабатывать электроэнергию. Также было полностью перекрыто движение с левого берега Днепра на правый. В качестве объезда местные жители используют другие два моста, на которых движение свободно осуществляется в обе стороны.

Минувшей ночью российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам на территории Украины. Утром 1 июня глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

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#вс рф
#сво
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Зеленский: Трамп будет лузером в случае прихода к власти и компромисса с РФ
01 июня 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп станет «лузером», если в случае своей победы на предстоящих президентских выборах поддержит идею завершить конфликт компромиссом с Россией. Об этом сообщает The Guardian.
В процессе интервью предводитель киевского режима предложил представить, что Трамп вновь стал лидером Штатов и решил урегулировать украинское противостояние с помощью компромисса. Зеленский отметил, что даже если экс-президент добьется от главы российского государства Владимира Путина положительной реакции на данное предложение, то жители страны не станут с этим мириться.

Уточняется, что в случае отказа Киева идти на компромисс с Москвой, Трамп может прекратить оказывать помощь ВСУ. После такого украинская армия не будет способна продолжать боевые действия, добавил Зеленский.

Он также сообщил о том, что просил экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на ​Трампа.

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