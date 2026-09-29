Стало известно о начале процедуры изъятия квартиры Юрия Дудя* в Южном Бутове

29 сентября 2026, 08:41

Квартиру журналиста Юрия Дудя* в Южном Бутове могут обратить в доход государства

Юрий Дудь* (Фото: Instagram** @yurydud)

Квартиру журналиста Юрия Дудя* в Южном Бутове могут обратить в доход государства. Речь идёт о трёхкомнатном жилье площадью 78,5 кв. м, стоимость которого 26 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT.