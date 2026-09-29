Стало известно о начале процедуры изъятия квартиры Юрия Дудя* в Южном Бутове
Квартиру журналиста Юрия Дудя* в Южном Бутове могут обратить в доход государства. Речь идёт о трёхкомнатном жилье площадью 78,5 кв. м, стоимость которого 26 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT.
Дудь* владеет этой недвижимостью с 2012 года. В апреле 2026 года Росреестр ввёл ограничения на любые сделки с квартирой из-за неоплаченных штрафов. Сейчас собственник не может продавать, дарить или иным способом распоряжаться жильём. Следующим этапом канал называет судебное разбирательство по вопросу конфискации.
У журналиста остаётся дом в коттеджном посёлке «Синегрия» в Новой Москве. Площадь коттеджа составляет 250 кв. м, земельного участка — 12 соток. Канал оценивает объект примерно в 75 млн рублей. После начала специальной военной операции дом оформили на супругу журналиста, однако суд может оспорить сделку.
В качестве возможных оснований для изъятия SHOT указывает уголовные дела о дискредитации армии, приговор за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, долг в 180 тыс. рублей и статус террориста и экстремиста. Суд заочно назначил Дудю* один год и десять месяцев лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
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