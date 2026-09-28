«Из ее номера вышел Александр Збруев»: почему на самом деле 67-летний Михаил Ширвиндт расстался с молодой женой и за что ей стыдно
Наследник юмориста вырос в доме, где бывали Андрей Миронов, Эльдар Рязанов и Марк Захаров. Однако бунтарский нрав дал о себе знать с ранних лет. Юношу отчисляли из школ за плохую дисциплину, а из училища — за поступок, несовместимый со званием комсомольца. Он пережил детскую драму, которая, по его словам, разбила сердце навсегда. А почти год назад шоу-бизнес взорвала новость: сын знаменитого актёра Михаил Ширвиндт разводится с третьей женой, которая младше его на 32 года. На глазах публики разворачивалась очередная громкая драма. Что на самом деле происходит в семье телеведущего и почему его брак с молодой журналисткой обсуждает вся страна, читайте в материале «Радио 1».
«Поступок, несовместимый со званием комсомольца»: что натворил Ширвиндт-младшийМихаил Ширвиндт родился 14 августа 1958 года в Москве. Его отец — известный актёр Александр Анатольевич Ширвиндт, мать — архитектор Наталья Николаевна Белоусова. Пошёл в школу в 1965 году, однако из-за проблем с дисциплиной и постоянных конфликтов с учителями мальчик был отчислен. Но благодаря актёру Зиновию Гердту подростка перевели в специализированную школу с углублённым изучением английского — там учились дети дипломатов и творческой элиты.
В новом учебном заведении наследник народного артиста РСФСР учился плохо — пятёрки получал только по физкультуре, труду и пению. С годами характер бунтаря не смягчился. В 1975 году Ширвиндт-младший поступил в Театральное училище им. Щукина, но был отчислен «за поступок, несовместимый со званием комсомольца». Причиной стал инцидент с демонтажем государственного полотнища 7 ноября 1977 года, когда он вместе с сокурсниками сорвал советский флаг с крыши Архитектурного института. По словам Михаила, за это грозило от двух до семи лет тюрьмы, но обошлось штрафом и исключением из комсомола. Из-за репутации «хулигана и диссидента» устроиться в государственные театры было непросто — спасла Галина Волчек, взявшая сорванца монтировщиком в «Современник».
Впоследствии юноша трудился в вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы», где, помимо технических обязанностей, занимался присмотром за малолетними детьми музыкантов: нянчил Владимира Преснякова и Диму Маликова, которых родители приводили на репетиции. В 1981 году сын юмориста восстановился в училище и окончил его, после чего поступил в театр «Сатирикон» к Аркадию Райкину, где проработал до 1989 года. Уйдя из театра, занялся кинопродюсированием, а с 1992 года стал работать на телевидении — сначала как автор и ведущий передачи «Лотто-Миллион». Широкую известность Михаилу принесло дог-шоу «Я и моя собака» — выпускник «Щуки» был создателем проекта и ведущим. Программа выходила с 1995 по 2005 год — сначала на НТВ, затем на Первом канале.
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Формат был прост: хозяева и их собаки проходили испытания, а если питомец отказывался, задание выполнял человек. В дальнейшем Ширвиндт как продюсер выпускал передачи «Живые новости», «Путешествия натуралиста», «Растительная жизнь», «Хоббиты» и другие. Сегодня он ведёт авторский YouTube-проект «Гараж».
«Моё сердце было разбито навсегда»: детская драма ШирвиндтаВедущий программы о животных был женат трижды. В первом, студенческом браке с Еленой в 1981 году родился сын Андрей — названный в честь актёра Андрея Миронова, который стал его крёстным отцом. Наследник пошёл в юриспруденцию: он кандидат наук, доцент кафедры гражданского права МГУ и декан Российской школы частного права. Второй брак — с актрисой и танцовщицей Татьяной Морозовой, бывшей солисткой трио «Экспрессия». Пара прожила вместе более 30 лет, в 1986 году родилась дочь Александра, ставшая искусствоведом. Развелись в 2019 году без скандалов, сохранив нормальные отношения. В интервью и мемуарах Ширвиндт часто вспоминал историю из детства. В семь лет, отдыхая в Ялте, он был влюблён в 19-летнюю актрису Нину Маслову, дарил девушке цветы. А однажды увидел, как из её номера выходит Александр Збруев. Для мальчика это стало первой настоящей трагедией.
«Не знаю уж, какие мысли могут прийти в голову семилетнему ребёнку, но я ВСЁ понял! Я был сражён этим вероломством! Я рыдал! Они оба меня обнимали, утешали, оправдывались… но тщетно! Моё сердце было разбито навсегда!» — цитирует слова ведущего «ЭГ».В конце 2020 года Михаил Ширвиндт вступил в третий официальный брак с журналисткой Анастасией Пономаревой, которая младше актёра на 32 года. Знакомство пары состоялось во время съёмок телепередачи «Хочу знать». В этом союзе у супругов появился сын. До замужества Пономарева работала редактором в таких изданиях, как ELLE и InStyle.
Любовь как нейрофизиологический процесс: почему они решили расстаться?Анастасия публично заявила, что одной из причин расставания стало психологическое давление со стороны общества. В своих постах в соцсетях она упоминала, что постоянные вопросы и комментарии окружающих, касающиеся большой разницы в возрасте супругов, вызывали у молодой спутницы сильный дискомфорт.
«Я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости от окружающих и их мнения. В мою личную жизнь лезли все… В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлёбывалась в волне стыда и изводила себя вопросом — разве мы им всем мешаем? 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придётся противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям», — писала она в интернет-пространстве.При этом оба настаивали, что возраст не играет роли, а их отношения держатся на глубокой эмоциональной связи. А 8 сентября 2025 года саратовчанка опубликовала в своём блоге пост о природе любви, который многие восприняли как объявление о расставании с Михаилом.
«Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Мозг перестаёт тратить на «объект страсти» все свои ресурсы, и нейронные связи, не укреплённые в период влюблённости, начинают ослабевать. Так получилось у нас. Люди расстаются, выпив друг друга до дна, и для большинства это нормально», — написала Анастасия.Супруга Михаила объясняла, что романтическая любовь основана на выбросах дофамина, которые со временем истощаются, а партнёр становится предсказуемым. Если негативных эмоций было больше, чем положительных, это приводит к эмоциональному выгоранию. Несмотря на эти признания и кризис осени 2025 года, когда благоверная телезвезды намекала на расставание, пара сохранила брак. Весной 2026 года супруги воссоединились на Бали.
«Свершилось! Девять часов — и я на месте», — цитирует Ширвиндта-младшего «КП».