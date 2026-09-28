«Из ее номера вышел Александр Збруев»: почему на самом деле 67-летний Михаил Ширвиндт расстался с молодой женой и за что ей стыдно

28 сентября 2026, 18:31

Михаил Ширвиндт (Фото: Инстаграм*@shirvindt)

Наследник юмориста вырос в доме, где бывали Андрей Миронов, Эльдар Рязанов и Марк Захаров. Однако бунтарский нрав дал о себе знать с ранних лет. Юношу отчисляли из школ за плохую дисциплину, а из училища — за поступок, несовместимый со званием комсомольца. Он пережил детскую драму, которая, по его словам, разбила сердце навсегда. А почти год назад шоу-бизнес взорвала новость: сын знаменитого актёра Михаил Ширвиндт разводится с третьей женой, которая младше его на 32 года. На глазах публики разворачивалась очередная громкая драма. Что на самом деле происходит в семье телеведущего и почему его брак с молодой журналисткой обсуждает вся страна, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Поступок, несовместимый со званием комсомольца»: что натворил Ширвиндт-младший «Моё сердце было разбито навсегда»: детская драма Ширвиндта Любовь как нейрофизиологический процесс: почему они решили расстаться?

«Поступок, несовместимый со званием комсомольца»: что натворил Ширвиндт-младший



Михаил Ширвиндт с мамой (Фото: Инстаграм*@shirvindt)

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«Моё сердце было разбито навсегда»: детская драма Ширвиндта



Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)

«Не знаю уж, какие мысли могут прийти в голову семилетнему ребёнку, но я ВСЁ понял! Я был сражён этим вероломством! Я рыдал! Они оба меня обнимали, утешали, оправдывались… но тщетно! Моё сердце было разбито навсегда!» — цитирует слова ведущего «ЭГ».

Любовь как нейрофизиологический процесс: почему они решили расстаться?

«Я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости от окружающих и их мнения. В мою личную жизнь лезли все… В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлёбывалась в волне стыда и изводила себя вопросом — разве мы им всем мешаем? 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придётся противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям», — писала она в интернет-пространстве.



Михаил Ширвиндт (Фото: Инстаграм*@shirvindt)

«Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Мозг перестаёт тратить на «объект страсти» все свои ресурсы, и нейронные связи, не укреплённые в период влюблённости, начинают ослабевать. Так получилось у нас. Люди расстаются, выпив друг друга до дна, и для большинства это нормально», — написала Анастасия.

«Свершилось! Девять часов — и я на месте», — цитирует Ширвиндта-младшего «КП».