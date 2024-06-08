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Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт. Такое предположение сделал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, киевские власти сильно заинтересованы в эскалации конфликта с целью втягивания в него сил НАТО и США. Украина может напасть на Россию, чтобы победить на поле боя, где она в данный момент явно проигрывает.
Однако такая тактика, по мнению Миршаймера, не повлияет на ход конфликта. При этом сами Соединённые Штаты не заинтересованы во введении войск на территории Украины, поскольку понимают катастрофические последствия такого шага.
В заключение профессор выразил надежду на то, что американская администрация сделает всё возможное, чтобы избежать эскалации конфликта.
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Однако такая тактика, по мнению Миршаймера, не повлияет на ход конфликта. При этом сами Соединённые Штаты не заинтересованы во введении войск на территории Украины, поскольку понимают катастрофические последствия такого шага.
В заключение профессор выразил надежду на то, что американская администрация сделает всё возможное, чтобы избежать эскалации конфликта.
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Анастасия Чинкова