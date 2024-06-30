В курском селе обломки сбитого дрона повредили три частных дома и школу

Книги, оправдывающие деятельность украинского пособника нацистов Романа Шухевича, нашли в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике. Они были изданы на средства фонда, которым руководит американский полковник военной разведки в резерве, украинец по происхождению.