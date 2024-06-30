В курском селе обломки сбитого дрона повредили три частных дома и школу

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В окрестностях села Гнилое в Тимском районе Курской области дежурные системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате падения обломков повреждения получили несколько строений.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора уточнил, что пострадали три частных домовладения: повреждены крыши домов, заборы и выбиты окна. У здания местной школы посечён фасад и выбиты окна. Среди местного населения никто не пострадал. Смирнов пообещал, что администрация окажет собственникам повреждённого имущества необходимую помощь.
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что ночью 30 июня над территорией Курской области были уничтожены 15 беспилотников. Накануне, 29 июня, населённые пункты региона неоднократно обстреливались. В деревне Городище при сбросе боеприпаса с коптера погибли пять человек, в том числе двое детей.
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Александр Бойцов