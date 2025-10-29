Стало известно о нехватке терминалов Starlink у ВСУ под Харьковом
57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами в коммуникации и управлении из-за прекращения поставок спутникового оборудования. Источники добавили, что ситуация усугубляется нехваткой аккумуляторов для радиостанций, что еще больше ограничивает возможности командования на этом участке фронта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: