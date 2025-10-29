Стало известно о нехватке терминалов Starlink у ВСУ под Харьковом

29 октября 2025, 09:20

ТАСС: в Харьковской области у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink

Фото: iStock/AdrianHancu

57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.