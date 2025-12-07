В Кремле выступили с предупреждением об ответственности за возможное изъятие активов России
Песков: за изъятие активов РФ будут ответственными и конкретные люди, и страны
Ответственность за возможное изъятие российских активов ляжет на страны и конкретных лиц. Об этом 7 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил о заявлениях Международного валютного фонда (МВФ) касательно последствий изъятия российских активов, добавив, что деятельность фонда является основополагающим вопросом в этой ситуации.
«У нас будет и страновая ответственность, и личная», — сказал пресс-секретарь российского лидера журналисту Павлу Зарубину.
Соответствующий фрагмент есть в телеграм-канале корреспондента.
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий высказывал мнение, что Россия, вероятно, уже не сможет вернуть свои средства, хранившиеся в Европе, так как европейцы уже потратили их на собственные нужды.