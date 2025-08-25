Трамп заявил, что Путин избегает встречи с Зеленским из-за личной неприязни
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским из-за личной неприязни к нему. Об этом пишет РБК.
Трамп, комментируя отсуствие прямых переговоров между двумя политиками, заявил, что Путин не любит Зеленского, и «это – факт».
Глава Белого дома также признался, что изначально рассчитывал на быстрое и относительно простое урегулирование украинского конфликта. Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось.
Трамп добавил, что конкретика по гарантиям безопасности Киеву пока не обсуждалась. По его словам, основная нагрузка по предоставлению гарантий ляжет на Европу, в то время как США выступят в роли резервного партнёра.
Кроме того, американский лидер сообщил, что вёл переговоры с Путиным по вопросам ядерной безопасности, однако не стал раскрывать всех деталей, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.
