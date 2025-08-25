Трамп заявил, что Путин избегает встречи с Зеленским из-за личной неприязни

25 августа 2025, 20:14

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским из-за личной неприязни к нему. Об этом пишет РБК.