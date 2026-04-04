Более двух десятков украинских БПЛА ударили по трём областям России
Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя областями страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что 4 апреля в период с 09:00 до 15:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
За указанный промежуток времени военные не допустили повреждений инфраструктуры от атак дронов. Беспилотники не достигли целей, средства противовоздушной обороны отработали штатно. Отмечается, что за минувшую ночь над регионами РФ сбили 85 украинских БПЛА.
