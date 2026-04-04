Более двух десятков украинских БПЛА ударили по трём областям России

04 апреля 2026, 15:58

Средства ПВО за шесть часов уничтожили 21 беспилотник над тремя областями России

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя областями страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.