Стало известно о новом предложении в ЕС по поводу российских активов
Группа бывших высокопоставленных чиновников из ЕС и США выступила с инициативой по перенаправлению замороженных средств российского Центробанка. Об этом стало известно 8 августа.
Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), авторы плана предлагают перевести активы из бельгийского депозитария Euroclear под контроль новой общеевропейской структуры. Среди инициаторов — экс-министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшая глава Минторговли Франции по европейским делам Натали Луазо и Далип Сингх, занимавший пост заместителя советника президента США по нацбезопасности. Они считают, что передача средств на наднациональный уровень позволит снять риски с Бельгии и ускорить выделение денег Украине.
В заявлении подчеркивается, что действующая программа кредитования Киева на €90 млрд истекает уже в следующем году, а политическое «окно возможностей» может сузиться из-за грядущих выборов в странах блока. Особое внимание авторы уделяют Франции, где в мае пост президента может занять Марин Ле Пен, что, по их мнению, ослабит поддержку Украины. Решение по активам предлагается принять до конца года на осенних саммитах ЕС.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что Европа не находится в состоянии войны с Россией и не может просто конфисковать ее средства. В Москве неоднократно называли блокировку активов незаконной, подчеркивая, что любые действия с ними нарушают международное право и нормы собственности.
Читайте также: