Стало известно о новом предложении в ЕС по поводу российских активов

08 августа 2026, 20:06

Чиновники Запада хотят передать активы РФ новому депозитарию ЕС

Фото: istockphoto/ffikretow

Группа бывших высокопоставленных чиновников из ЕС и США выступила с инициативой по перенаправлению замороженных средств российского Центробанка. Об этом стало известно 8 августа.