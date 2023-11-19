Стало известно о падении обломков дрона ВСУ на Горьковское шоссе

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Обломки уничтоженного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на Горьковском шоссе в районе подмосковного поселка Монино. Эту информацию распространил Telegram-канал Shot.
Дорога в настоящее время заблокирована в обе стороны, но, по предварительной информации, никто не пострадал. По данным Telegram-канала Mash, обломок задел один автомобиль.
Сервис «Яндекс Карты» отмечает затор транспорта на Горьковском Шоссе в районе города Старая Купавна из-за этого происшествия.
Информацию об уничтожении дрона ВСУ в Богородском городском округе ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Сервис «Яндекс Карты» отмечает затор транспорта на Горьковском Шоссе в районе города Старая Купавна из-за этого происшествия.
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Артем Кузьмин