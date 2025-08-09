Стало известно о переброске сил ВСУ в Сумскую область
ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщает, что пограничников ВСУ из Закарпатской области перебрасывают в Сумскую из‑за больших потерь.
По словам источника, эти подразделения ранее несли службу на границе и занимались задержанием желающих выехать с Украины, поэтому их направляют в Сумскую область.
Многих уже уведомили о принятом решении и о том, где им предстоит воевать — с теми, кого раньше задерживали на границе и отправляли в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).
Ранее также сообщалось, что командование ВСУ в Сумской области привлекает на штурм новобранцев, не прошедших полный курс подготовки, у многих из которых не было даже стрельб, после чего в бой идут более подготовленные подразделения.
