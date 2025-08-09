Стало известно о переброске сил ВСУ в Сумскую область

09 августа 2025, 22:10

ТАСС: ВСУ перебрасывают пограничников Закарпатья в Сумскую область

Фото: istockphoto/Olena_Z

ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщает, что пограничников ВСУ из Закарпатской области перебрасывают в Сумскую из‑за больших потерь.