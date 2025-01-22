Стало известно о переброске техники ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Alex Kochev
ВСУ перебрасывают военную технику в район Суджи в Курской области, а также меняют подразделения теробороны на штурмовые. Об этом информируют «Известия».
Уточняется, что главной целью украинских боевиков станет взятие под контроль дороги Рыльск – Льгов – Курск, а также максимальное приближение к Курской АЭС.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Читайте также:
В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей
В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада и частных домов
Стало известно, что Киев массово репрессирует важных командиров ВСУ
«Сейчас ВСУ кладут своих людей десятками без жалости. Уже больше 52 тыс. уложили в Курской области и потеряют еще больше», — приводят слова военного эксперта Виктора Литовкина «Известия».
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Читайте также:
В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей
В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада и частных домов
Стало известно, что Киев массово репрессирует важных командиров ВСУ
Екатерина Коршунова