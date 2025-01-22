В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада и частных домов

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Минувшей ночью в Ростовской области сбили 15 украинских беспилотников, обломки дронов рухнули на территории частных домов и детский сад. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
При этом он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали рядом с частным домом в городе Красный Сулин. Также обломки рухнули во двор частного дома и на территорию детского сада в поселке Марьино в Донецке. Дошкольное учреждение сегодня работать не будет. Места падения фрагментов дронов оцеплены, работают саперы.
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Элина Позднякова