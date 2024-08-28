Стало известно о перехваченном разговоре иностранного наёмника в приграничье

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Российские военные перехватили разговор предположительно американского наёмника, который воюет на стороне ВСУ в курском приграничье.
«Отчётливо были слышны разговоры на польском. Есть у нас подразделение РЭР, которые периодически скидывают нам пеленги, перехваты. Конкретно имеется один перехват разговора иностранных наёмников. По наречию ближе похоже к американской речи», — поделился в беседе с RT один из военных.А координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев прокомментировал удары российских ракет по инфраструктуре Украины. Он отметил, что ВС РФ наносили удары не по всей территории.
«Всё же меняется блоками. То есть блок сняли — блок поставили. Ориентировочно где-то к обеду вчера уже практически всё было готово», — отметил в беседе с «Царьградом» Лебедев.
Ранее сообщалось, что в районе Журавлей Кореневского района Курской области военные ВС РФ уничтожили 3 автомобиля и около 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав ротацию.
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