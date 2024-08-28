В Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергейчук

Фото: iStock/gorodenkoff
В результате ракетного удара по гостинице «Аврора» в Кривом Роге был ликвидирован бывший замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи, экс-глава Черкасской области полковник СБУ Сергей Сергейчук. Об этом информирует Telegram-канал «Военное обозрение».
Уточняется, что удар по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников была поражена 27 августа. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, из под завалов здания извлекли 15 англоязычных раненых.
С 2020 года Сергейчук был назначен губернатором Черкасской области. Во время своей деятельности он отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском
Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР
Комбат «Золотой»: Прорыв ВС РФ у Северска обрушит оборону ВСУ до Краматорска
С 2020 года Сергейчук был назначен губернатором Черкасской области. Во время своей деятельности он отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском
Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР
Комбат «Золотой»: Прорыв ВС РФ у Северска обрушит оборону ВСУ до Краматорска
Екатерина Коршунова