В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском

Фото: сайт Кремля
Сообщения СМИ об отправке призывников для участия в боях под Курском являются неправдивыми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, данная информация лишь искажает реальность. Песков заключил, что не считает необходимым подробно комментировать эти сообщения.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова