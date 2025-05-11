Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно о планах фон дер Ляйен ввести санкций против Nord Stream 2

Стало известно о планах фон дер Ляйен ввести санкций против Nord Stream 2

WSJ: в ЕС пригрозили санкциями Nord Stream 2 в случае отказа России от перемирия
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако для реализации меры потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС.

«Для реализации этого шага потребуется поддержка всех стран-членов блока. Данная мера будет принята отдельно от ранее предложенного пакета санкций ЕС», — указывает издание.
Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.

В Кремле заявили, что готовы рассмотреть инициативу, но отмечают, что продолжающиеся атаки ВСУ ставят под сомнение реальные намерения Киева. На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.

Читайте также:

Путин высказался о будущем отношений РФ с европейскими странами

Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом

«Случилось то, чего Сарик опасался всю жизнь»: Лиза Моряк раскрыла, почему муж присутствовал при родах
#санкции
#меры
#северный поток
#ес
#всу
Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом
11 мая 2025, 02:10

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на завтра разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Основной темой станет просьба Москвы о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Турции. Об этом Путин заявил во время выступления перед журналистами в Кремле, передает ТАСС.
Турция, имеющая опыт в посредничестве, может стать ключевой площадкой для диалога.

«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеясь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — сказал президент РФ.
Ранее сообщалось, что журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлёвский пул», принёс извинения президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ошибку в репортаже о параде 9 Мая.

В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность.

Читайте также:

Путин: РФ признательна лидерам стран, направивших своих военных на парад Победы

Путин высказался о будущем отношений РФ с европейскими странами

Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве
#владимир путин
#президент
#турция
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Южной Осетии заявил о полной поддержке РФ и проведения СВО
Гаглоев: Южная Осетия полностью поддерживает РФ и проведение СВО с верой в победу
11 мая 2025, 01:32

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о полной поддержке России в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, около 1,5 тысячи военнослужащих из республики участвуют в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры Гаглоева с Владимиром Путиным.
Гаглоев отметил, что попытки «переписать прошлое» требуют решительного противодействия, а Южная Осетия остаётся верным союзником Москвы в этом вопросе.

«Очередной раз приходится защищать нашу общую историю, которую собираются у нас забрать. И в то же время мы защищаем вместе с многонациональным народом Российской Федерации будущее наших младший поколений», — добавил он.
Ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).

Читайте также:

Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

Кремлевский журналист извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже со Дня Победы

Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО подошло к концу
#президент
#борьба
#операции
#сво
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО подошло к концу
В зоне СВО закончилось объявленное РФ перемирие в честь 80-летия Победы
11 мая 2025, 01:01

Фото: iStock/Alex Kochev

Срок трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь 80-летия Победы, истёк в 00:00 мск 11 мая.
Режим прекращения огня действовал с 00:00 мск 8 мая, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные за это время совершили 9 318 нарушений, продолжая обстрелы и диверсионные операции.

Президент Владимир Путин инициировал перемирие в конце апреля, но Владимир Зеленский публично отверг его ещё 3 мая.

Это уже третья попытка Москвы ввести временное прекращение огня за время специальной военной операции (СВО).

В январе 2023 года рождественское перемирие было нарушено Киевом, что Кремль назвал «циничным шагом». Аналогично в апреле 2025-го ВСУ игнорировали пасхальное перемирие. Даже символические гуманитарные паузы Украина использует для перегруппировки сил.

При этом ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).

Читайте также:

Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги

Финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Наточий ждет ребенка
#минобороны рф
#президент
#кремль
#украина
#режим
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание
Президент Франции Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание
11 мая 2025, 00:27

Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск завершили визит в Киев, где провели переговоры в рамках «коалиции желающих». На прощание Макрон обнял Владимира Зеленского и поцеловал его в щеку, передает «Лента.ру».
Взаимодействие попало на видео, опубликованное украинскими СМИ и Telegram-каналами. На кадрах Макрон обминает Зеленского, затем хлопает президента Украины по спине и целует в щеку, а после садится в ожидающий его автомобиль.

После встречи лидеры связались по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить итоги саммита. Ранее европейские политики прибыли в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей поддержки Киева. Отмечалось, что лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа.

Читайте также:

Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина

Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные

Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов
#сша
#президент
#прощание
#сми
#telegram
#макрон
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США одобрили передачу Украине более 100 артиллерийских ракет большой дальности
NYT: США одобрили ФРГ передачу Киеву 100 снарядов для Patriot и 125 ракет для РСЗО
10 мая 2025, 23:14

Фото: iStock/vadimrysev

США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.
«Представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину», — передает издание.
Поставки стали возможны после официального одобрения Вашингтона, так как указанные вооружения производятся на американской территории и требуют экспортного разрешения даже при передаче третьим странам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ABC News заявил, что любые перемирия без прекращения западных поставок оружия Киеву лишь усилят военный потенциал Украины. Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта, но Запад игнорирует эту позицию.

Также сообщалось, что российская сторона обещала обдумать предложение о месячном прекращении огня на Украине.

Читайте также:

Каллас надеется, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ

Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз

Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски
#сша
#россия
#дмитрий песков
#интервью
#поставки
#запад
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате