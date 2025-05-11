Стало известно о планах фон дер Ляйен ввести санкций против Nord Stream 2

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Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако для реализации меры потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС.
В Кремле заявили, что готовы рассмотреть инициативу, но отмечают, что продолжающиеся атаки ВСУ ставят под сомнение реальные намерения Киева. На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.
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«Для реализации этого шага потребуется поддержка всех стран-членов блока. Данная мера будет принята отдельно от ранее предложенного пакета санкций ЕС», — указывает издание.Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.
В Кремле заявили, что готовы рассмотреть инициативу, но отмечают, что продолжающиеся атаки ВСУ ставят под сомнение реальные намерения Киева. На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.
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Мария Моисеева