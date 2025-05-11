Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на завтра разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Основной темой станет просьба Москвы о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Турции. Об этом Путин заявил во время выступления перед журналистами в Кремле, передает ТАСС.
Турция, имеющая опыт в посредничестве, может стать ключевой площадкой для диалога.
В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность.
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«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеясь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — сказал президент РФ.Ранее сообщалось, что журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлёвский пул», принёс извинения президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ошибку в репортаже о параде 9 Мая.
В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность.
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Мария Моисеева