Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом

Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на завтра разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Основной темой станет просьба Москвы о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Турции. Об этом Путин заявил во время выступления перед журналистами в Кремле, передает ТАСС.
Турция, имеющая опыт в посредничестве, может стать ключевой площадкой для диалога.

«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеясь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — сказал президент РФ.
Ранее сообщалось, что журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлёвский пул», принёс извинения президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ошибку в репортаже о параде 9 Мая.

В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность.

Читайте также:

Путин: РФ признательна лидерам стран, направивших своих военных на парад Победы

Путин высказался о будущем отношений РФ с европейскими странами

Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве
#владимир путин
#президент
#турция
#лидер
Президент Южной Осетии заявил о полной поддержке РФ и проведения СВО
Гаглоев: Южная Осетия полностью поддерживает РФ и проведение СВО с верой в победу
11 мая 2025, 01:32

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о полной поддержке России в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, около 1,5 тысячи военнослужащих из республики участвуют в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры Гаглоева с Владимиром Путиным.
Гаглоев отметил, что попытки «переписать прошлое» требуют решительного противодействия, а Южная Осетия остаётся верным союзником Москвы в этом вопросе.

«Очередной раз приходится защищать нашу общую историю, которую собираются у нас забрать. И в то же время мы защищаем вместе с многонациональным народом Российской Федерации будущее наших младший поколений», — добавил он.
Ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).

Читайте также:

Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

Кремлевский журналист извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже со Дня Победы

Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО подошло к концу
#президент
#борьба
#операции
#сво
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО подошло к концу
В зоне СВО закончилось объявленное РФ перемирие в честь 80-летия Победы
11 мая 2025, 01:01

Фото: iStock/Alex Kochev

Срок трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь 80-летия Победы, истёк в 00:00 мск 11 мая.
Режим прекращения огня действовал с 00:00 мск 8 мая, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные за это время совершили 9 318 нарушений, продолжая обстрелы и диверсионные операции.

Президент Владимир Путин инициировал перемирие в конце апреля, но Владимир Зеленский публично отверг его ещё 3 мая.

Это уже третья попытка Москвы ввести временное прекращение огня за время специальной военной операции (СВО).

В январе 2023 года рождественское перемирие было нарушено Киевом, что Кремль назвал «циничным шагом». Аналогично в апреле 2025-го ВСУ игнорировали пасхальное перемирие. Даже символические гуманитарные паузы Украина использует для перегруппировки сил.

При этом ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).

Читайте также:

Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги

Финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Наточий ждет ребенка
#минобороны рф
#президент
#кремль
#украина
#режим
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание
Президент Франции Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание
11 мая 2025, 00:27

Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск завершили визит в Киев, где провели переговоры в рамках «коалиции желающих». На прощание Макрон обнял Владимира Зеленского и поцеловал его в щеку, передает «Лента.ру».
Взаимодействие попало на видео, опубликованное украинскими СМИ и Telegram-каналами. На кадрах Макрон обминает Зеленского, затем хлопает президента Украины по спине и целует в щеку, а после садится в ожидающий его автомобиль.

После встречи лидеры связались по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить итоги саммита. Ранее европейские политики прибыли в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей поддержки Киева. Отмечалось, что лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа.

Читайте также:

Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина

Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные

Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов
#сша
#президент
#прощание
#сми
#telegram
#макрон
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США одобрили передачу Украине более 100 артиллерийских ракет большой дальности
NYT: США одобрили ФРГ передачу Киеву 100 снарядов для Patriot и 125 ракет для РСЗО
10 мая 2025, 23:14

Фото: iStock/vadimrysev

США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.
«Представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину», — передает издание.
Поставки стали возможны после официального одобрения Вашингтона, так как указанные вооружения производятся на американской территории и требуют экспортного разрешения даже при передаче третьим странам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ABC News заявил, что любые перемирия без прекращения западных поставок оружия Киеву лишь усилят военный потенциал Украины. Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта, но Запад игнорирует эту позицию.

Также сообщалось, что российская сторона обещала обдумать предложение о месячном прекращении огня на Украине.

Читайте также:

Каллас надеется, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ

Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз

Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски
#сша
#россия
#дмитрий песков
#интервью
#поставки
#запад
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каллас надеется, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ
10 мая 2025, 22:10

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что США присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против РФ. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам Каллас, Вашингтон работал над трибуналом в течение двух лет вместе с Евросоюзом (ЕС), а потом покинул инициативу.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — прокомментировала главный дипломат ЕС.
Каллас подчеркнула, что присоединиться к «спецтрибуналу», направленному против Российской Федерации, может любая другая страна.

В январе генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что Украина будет добиваться «спецтрибунала» для российского президента Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник отмечал, что Совет Европы не отступится от идеи создать «спецтрибунал» по вопросам «агрессии против Украины», потому что «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва не будет на это реагировать.

Читайте также:

Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз

Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#евросоюз
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате