Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на завтра разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Основной темой станет просьба Москвы о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Турции. Об этом Путин заявил во время выступления перед журналистами в Кремле, передает ТАСС.