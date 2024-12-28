В США посчитали, сколько ATACMS осталось у Киева

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У ВСУ было всего несколько десятков ракет ATACMS на момент получения разрешения бить вглубь России, однако возможности пополнять запасы не имелось. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.
«На тот момент у Украины оставалось всего лишь "несколько десятков ракет" — возможно, около 50. И не было шансов получить больше. Ограниченные американские запасы уже были распределены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии», — говорится в материале.
Автор добавил, что ATACMS не смогли изменить ситуацию на поле боя, повторив судьбу РСЗО HIMARS, истребителей F-16 и другого оружия, предоставленного Украине странами Запада. Так, издание пишет, что «ни один вид оружия не стал серебряной пулей».
Газета The New York Times также писала, что запасы британских и американских дальнобойных ракет подходят к концу. После многочисленных запусков, последовавших после получения разрешения бить по российской территории, ВСУ заметно ограничили их применение.
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