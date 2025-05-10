Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы

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Боевики ВСУ нарушили перемирие в дни празднования 80-летия Победы 9318 раз. Об этом заявили в Минобороны России в субботу, 10 мая.
«Формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — проинформировали в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что украинские неонацисты предприняли одну разведку боем и 22 попытки атаки.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Кремль опубликовал документ, по которому бойцы ВС РФ готовы адекватно ответить в случае нарушения режима тишины.
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Никита Кротов