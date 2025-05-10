У границы Курской области видели наемников западных ЧВК

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Иностранных наемников западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области отправили боевики ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Архангелы спецназа».
«Ситуация в <...> приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому <...> в работу вступили частные военные компании», — сказано в публикации.Уточняется, что в указанной зоне были представители британской, эстонской, литовской и польской ЧВК.
Накануне в МО РФ заявляли, что формирования ВСУ нарушили перемирие, продолжив боевые действия. Перемирие продолжится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Режим тишины объявил президент России Владимир Путин по случаю празднования 80-летия Победы.
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Никита Кротов